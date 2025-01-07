Натяк на новий клуб, знання іспанської і багато іншого: дружина Луніна відповіла на питання фанатів

Дружина голкіпера Реала Андрія Луніна відповіла на цікаві запитання фанатів у соціальних мережах.

Анастасія поділилася інформацією щодо родини та навіть натякнула на можливе місце продовження кар'єри чоловіка.

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Кохана футболіста розповіла, коли вони святкують Різдво, чому сина назвали саме Андрій, чи знає Лунін-молодший іспанську та багато іншого!

Найцікавішим можна назвати питання про те, в якому місті Європи хотіла б жити Анастасія. Жінка голкіпера "вершкових" назвала Лондон, що змусило деяких фанатів сприйняти це у якості натяку на майбутнє місце "роботи" футболіста.

Нагадаємо, контракт 25-річного українця з Реалом розрахований до літа 2030 року.

Цього сезону Лунін зумів відзначитися асистом та двома "сухими" матчами у трьох іграх Ла Ліги.