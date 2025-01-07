Натяк на новий клуб, знання іспанської і багато іншого: дружина Луніна відповіла на питання фанатів
Дружина голкіпера Реала Андрія Луніна відповіла на цікаві запитання фанатів у соціальних мережах.
Анастасія поділилася інформацією щодо родини та навіть натякнула на можливе місце продовження кар'єри чоловіка.
Кохана футболіста розповіла, коли вони святкують Різдво, чому сина назвали саме Андрій, чи знає Лунін-молодший іспанську та багато іншого!
Найцікавішим можна назвати питання про те, в якому місті Європи хотіла б жити Анастасія. Жінка голкіпера "вершкових" назвала Лондон, що змусило деяких фанатів сприйняти це у якості натяку на майбутнє місце "роботи" футболіста.
Нагадаємо, контракт 25-річного українця з Реалом розрахований до літа 2030 року.
Цього сезону Лунін зумів відзначитися асистом та двома "сухими" матчами у трьох іграх Ла Ліги.