Нива Вінниця розгромила Ворсклу-2 у 11 турі Другої ліги
Сьогодні, 17 жовтня, відбувся матч 11 туру чемпіонату Другої ліги України з футболу.
Нива Вінниця у домашньому поєдинку переграла полтавську Ворсклу-2 з рахунком 2:0. Дублем відзначився 31-річний нападник Артур Загорулько, ще один гол в активі 18-річного Артема Юрченка.
Чемпіонат України – Друга ліга
Група В
11 тур, 17 жовтня
Нива Вінниця – Ворскла-2 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 19 Загорулько, 2:0 – 39 Загорулько, 3:0 – 85 Юрченко
Наразі одноосібним лідером Другої ліги у групі B є дубль Колоса, у якого 23 бали після 9 поєдинків. У групі A лідирує друга команда Руха, яка має 20 балів після 9 турів.
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