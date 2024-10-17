Нива Вінниця розгромила Ворсклу-2 у 11 турі Другої ліги

Сьогодні, 17 жовтня, відбувся матч 11 туру чемпіонату Другої ліги України з футболу.

Нива Вінниця у домашньому поєдинку переграла полтавську Ворсклу-2 з рахунком 2:0. Дублем відзначився 31-річний нападник Артур Загорулько, ще один гол в активі 18-річного Артема Юрченка.

Чемпіонат України – Друга ліга

Група В

11 тур, 17 жовтня

Нива Вінниця – Ворскла-2 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 19 Загорулько, 2:0 – 39 Загорулько, 3:0 – 85 Юрченко

Наразі одноосібним лідером Другої ліги у групі B є дубль Колоса, у якого 23 бали після 9 поєдинків. У групі A лідирує друга команда Руха, яка має 20 балів після 9 турів.

Напередодні Пробій дотиснув Вільхівці, а Ревера 1908 розписала мирову з Реал-Фармою.