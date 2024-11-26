Один із лідерів Другої ліги припинив співпрацю з п'ятьма футболістами
НК Пробій
Один з лідерів Другої ліги України Пробій оголосив про припинення співпраці з п'ятьма футболістами.
Про це повідомила пресслужба клубу з міста Городенка.
Інформується, що команду покинув голкіпер Артем Креховецький, захисник Віталій Пархуць та троє нападників: Станіслав Василенко, Роман Дитко та Едуарда Ключко.
Зазначається, що угоди між гравцями і клубом були припинені за обопільною згодою сторін.
Нагадаємо, що Пробій займає другу сходинку в турнірній таблиці групи A Другої ліги, набравши 26 очок. У 12 турі клуб з Івано-Франківської області впевнено переміг тернопільську Ниву.