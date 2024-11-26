Один із лідерів Другої ліги припинив співпрацю з п'ятьма футболістами

Один з лідерів Другої ліги України Пробій оголосив про припинення співпраці з п'ятьма футболістами.

Про це повідомила пресслужба клубу з міста Городенка.

Інформується, що команду покинув голкіпер Артем Креховецький, захисник Віталій Пархуць та троє нападників: Станіслав Василенко, Роман Дитко та Едуарда Ключко.

Зазначається, що угоди між гравцями і клубом були припинені за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, що Пробій займає другу сходинку в турнірній таблиці групи A Другої ліги, набравши 26 очок. У 12 турі клуб з Івано-Франківської області впевнено переміг тернопільську Ниву.