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Один із лідерів Другої ліги припинив співпрацю з п'ятьма футболістами

Олексій Мурзак — 26 листопада 2024, 15:38
Один із лідерів Другої ліги припинив співпрацю з п'ятьма футболістами
НК Пробій

Один з лідерів Другої ліги України Пробій оголосив про припинення співпраці з п'ятьма футболістами.

Про це повідомила пресслужба клубу з міста Городенка.

Інформується, що команду покинув голкіпер Артем Креховецький, захисник Віталій Пархуць та троє нападників: Станіслав Василенко, Роман Дитко та Едуарда Ключко.

Зазначається, що угоди між гравцями і клубом були припинені за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, що Пробій займає другу сходинку в турнірній таблиці групи A Другої ліги, набравши 26 очок. У 12 турі клуб з Івано-Франківської області впевнено переміг тернопільську Ниву.

Чемпіонат України, Друга ліга Пробій Городенка

Чемпіонат України, Друга ліга

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