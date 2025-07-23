Довбик отримав новий ігровий номер у Ромі

Форвард збірної України Артем Довбик отримав 9-й ігровий номер у складі Роми.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Сьогодні, 23 липня, Рома презентувала третій комплект форми на сезон-2025/26. Форма виконана в незвичних для клубу кольорах – білому та зеленому.

Art you can wear. Power you can feel 🔥



Introducing the new 25/26 AS Roma third jersey.



Available now 🔗 https://t.co/dTIuB6QNNo pic.twitter.com/264L8cXL51 — AS Roma English (@ASRomaEN) July 23, 2025

Одночасно з презентацією форми Рома повідомила про те, що Довбик змінив ігровий номер на 9-й. У ЗМІ про це повідомлялося ще два тижні тому.

Сьогодні Рома оголосила про підписання форварда Брайтона Евана Фергюсона, який отримав 11-й номер – той, під яким Довбик грав у минулому сезоні.

Довбик перейшов у Рому влітку минулого року, і тоді 9-й номер був зайнятий Теммі Ебрахамом. Під кінець трансферного вікна англієць пішов у оренду в Мілан, проте Довбик уже не став міняти 11-й номер на 9-й. Цього літа Ебрахам пішов у оренду в Бешикташ. В угоді прописана можливість викупу за 13 мільйонів євро.

В минулому сезоні на рахунку Довбика 17 голів і 4 асисти в 45 матчах у всіх турнірах.