Довбик – другий гравець у топ-5 чемпіонатах, який забив 20+ командам за останні 2 сезони
Артем Довбик
A.S. Roma
У матчі 17-го туру італійської Серії А між Ромою та Пармою нападник "вовків" Артем Довбик забив у ворота свого 20-го суперника за останні два сезони.
Про це повідомляє OptaPaolo.
За даними джерела, українець став другим гравцем у топ-5 чемпіонатах після нападника мадридського Реалу Кіліана Мбаппе, хто подолав цю позначку.
Француз раніше забив у ворота 22-х суперників.
У грі з Пармою нападник Роми провів на полі усі 90 хвилин, відзначився асистом на Пауло Дібалу, а пізніше забитим голом з паса аргентинця.
У цьому сезоні українець у 26 матчах за клуб та збірну забив 10 голів та віддав 3 асисти.
Раніше, головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі сказав, що задоволений грою українського форварда.