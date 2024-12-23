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Довбик – другий гравець у топ-5 чемпіонатах, який забив 20+ командам за останні 2 сезони

Микита Павлів — 23 грудня 2024, 11:12
Довбик – другий гравець у топ-5 чемпіонатах, який забив 20+ командам за останні 2 сезони
Артем Довбик
A.S. Roma

У матчі 17-го туру італійської Серії А між Ромою та Пармою нападник "вовків" Артем Довбик забив у ворота свого 20-го суперника за останні два сезони.

Про це повідомляє OptaPaolo.

За даними джерела, українець став другим гравцем у топ-5 чемпіонатах після нападника мадридського Реалу Кіліана Мбаппе, хто подолав цю позначку.

Француз раніше забив у ворота 22-х суперників.

У грі з Пармою нападник Роми провів на полі усі 90 хвилин, відзначився асистом на Пауло Дібалу, а пізніше забитим голом з паса аргентинця.

У цьому сезоні українець у 26 матчах за клуб та збірну забив 10 голів та віддав 3 асисти.

Раніше, головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі сказав, що задоволений грою українського форварда.

Реал Мадрид Рома Кіліан Мбаппе Клаудіо Раньєрі Артем Довбик

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