Довбик – другий гравець у топ-5 чемпіонатах, який забив 20+ командам за останні 2 сезони

У матчі 17-го туру італійської Серії А між Ромою та Пармою нападник "вовків" Артем Довбик забив у ворота свого 20-го суперника за останні два сезони.

Про це повідомляє OptaPaolo.

20 - Artem Dovbyk (20) is the second player to score against at least 20 opponents in the last two seasons in the Big-5 European leagues, after Kylian Mbappé (22). Variety.#RomaParma — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 22, 2024

За даними джерела, українець став другим гравцем у топ-5 чемпіонатах після нападника мадридського Реалу Кіліана Мбаппе, хто подолав цю позначку.

Француз раніше забив у ворота 22-х суперників.

У грі з Пармою нападник Роми провів на полі усі 90 хвилин, відзначився асистом на Пауло Дібалу, а пізніше забитим голом з паса аргентинця.

У цьому сезоні українець у 26 матчах за клуб та збірну забив 10 голів та віддав 3 асисти.

Раніше, головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі сказав, що задоволений грою українського форварда.