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Довбик – у старті Роми на матч 6 туру Серії А проти Венеції

Андрій Яросименко — 29 вересня, 15:15
Довбик – у старті Роми на матч 6 туру Серії А проти Венеції

Український нападник італійської Роми Артем Довбик розпочне матч 6 туру Серії А проти Венеції у стартовому складі.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Домашній поєдинок Роми розпочнеться о 16:00 за київським часом. Дивитися зустріч можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Нагадаємо, напередодні Довбик відзначився за "вовків" у матчі проти Удінезе, у тому матчі він оформив два голи та асист, але зарахованим був лише 1 гол. Пізніше пресслужба чемпіонату Італії внесла українця до символічної збірної 5 туру, та нагородила трофеєм найкращого гравця матчу.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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