З Довбиком та Дибалою: Рома оголосила заявку на матч Ліги Європи проти Динамо

Головний тренер італійської Роми Іван Юрич визначився із заявкою на матч 3 туру Ліги Європи проти київського Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зокрема, у список також потрапили нещодавно травмовані Артем Довбик та Пауло Дибала. Футболісти зовсім нещодавно відновилися від пошкоджень.

Поєдинок відбудеться в четвер 24 жовтня, на арені "Стадіо Олімпіко" в Римі. Початок зустрічі – о 19:45 за Києвом. Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.

Після двох турів Рома та Динамо знаходяться в нижній частині турнірної таблиці, "вовки" заробили один заліковий пункт, а кияни двічі зазнали поразки.

Спершу "біло-сині" розгромно поступилися італійському Лаціо (0:3), а згодом зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2).