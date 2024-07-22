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Незвичні кольори: Жирона презентувала третій комплект форми

Владислав Уткін — 22 липня, 12:11
Незвичні кольори: Жирона презентувала третій комплект форми

Жирона презентувала третій комплект ігрової форми на сезон-2024/25.

Про це повідомила пресслужба "каталонців".

Форму виконана в елегантному бузковому колірі. Зазначимо, що у презентації взяли участь українські легіонери Артем Довбик та Віктор Циганков.

Раніше Жирона оприлюднила нову домашню форму, в якій команда вже встигла провести товариський матч проти Монпельє.

Нагадаємо, Жирона за підсумками сезону-2023/24 посіла третє місце в чемпіонаті Іспанії та вперше в історії здобула путівку до Ліги чемпіонів.

Жирона Віктор Циганков Артем Довбик

Жирона

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