Незвичні кольори: Жирона презентувала третій комплект форми

Жирона презентувала третій комплект ігрової форми на сезон-2024/25.

Про це повідомила пресслужба "каталонців".

Форму виконана в елегантному бузковому колірі. Зазначимо, що у презентації взяли участь українські легіонери Артем Довбик та Віктор Циганков.

Раніше Жирона оприлюднила нову домашню форму, в якій команда вже встигла провести товариський матч проти Монпельє.

Нагадаємо, Жирона за підсумками сезону-2023/24 посіла третє місце в чемпіонаті Іспанії та вперше в історії здобула путівку до Ліги чемпіонів.