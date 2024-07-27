Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лінія зайнята: Довбик не захотів говорити з Сімеоне

Ігор Чернявський — 27 липня, 13:27
Лінія зайнята: Довбик не захотів говорити з Сімеоне

Нападник збірної України Артем Довбик відмовився від телефонної розмови з головним тренером Атлетико Дієго Сімеоне.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, "Ель Чоло" намагався зв’язатися з українцем, аби переконати його перейти у свою команду. Втім, Артем дав зрозуміти, що не хоче розмовляти з аргентинським наставником.

З високою ймовірністю Довбик перейде в Рому. Форвард Жирони вже мав телефонну розмову з тренером римлян Даніеле Де Россі. Напередодні агент Олексій Люндовський назвав причини зриву трансферу в Атлетико вся справа у грошах.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Артем Довбик Дієго Сімеоне Атлетико Мадрид

Артем Довбик

Агент Довбика назвав причини зриву трансферу в Атлетико
Ходіння Артема по муках. Чому трансфер у Рому — поганий варіант для Довбика
Довбик узгодив умови контракту з Ромою
Кінець саги: Інсайдер повідомив, який клуб підпише Довбика
Довбик продовжує тренуватися з Жироною, попри чутки про трансфер

Останні новини