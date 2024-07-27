Лінія зайнята: Довбик не захотів говорити з Сімеоне

Нападник збірної України Артем Довбик відмовився від телефонної розмови з головним тренером Атлетико Дієго Сімеоне.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, "Ель Чоло" намагався зв’язатися з українцем, аби переконати його перейти у свою команду. Втім, Артем дав зрозуміти, що не хоче розмовляти з аргентинським наставником.

З високою ймовірністю Довбик перейде в Рому. Форвард Жирони вже мав телефонну розмову з тренером римлян Даніеле Де Россі. Напередодні агент Олексій Люндовський назвав причини зриву трансферу в Атлетико — вся справа у грошах.