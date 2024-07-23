Довбик не хоче покидати Жирону — джерело

Нападник Жирони Артем Довбик не хоче покидати каталонський клуб.

Про це повідомляє журналіст Іван Куірос.

"Гравець не просив трансферу і не збирається йти. Він щасливий у Жироні з якою гратиме в Лізі чемпіонів. Інша справа, що у клубі Артему кажуть, що йому краще піти, і це рекомендують навіть партнери по команді.

Атлетико платить йому втричі більше, ніж він заробляє тут. Футбол — це гроші і проєкт, і саме тут "матрацники" виграють", — написав журналіст.