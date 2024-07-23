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Довбик не хоче покидати Жирону — джерело

Андрій Яросименко — 23 липня, 13:35
Довбик не хоче покидати Жирону — джерело

Нападник Жирони Артем Довбик не хоче покидати каталонський клуб.

Про це повідомляє журналіст Іван Куірос.

"Гравець не просив трансферу і не збирається йти. Він щасливий у Жироні з якою гратиме в Лізі чемпіонів. Інша справа, що у клубі Артему кажуть, що йому краще піти, і це рекомендують навіть партнери по команді.

Атлетико платить йому втричі більше, ніж він заробляє тут. Футбол — це гроші і проєкт, і саме тут "матрацники" виграють", — написав журналіст.

Попри небажання Артема покидати клуб, раніше з'явилась інформація, що він перейде у мадридський Атлетико.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Іспанії за Жирону Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами та став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/24. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Артем Довбик

Жирона

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