Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зірковий одноклубник Циганкова вибув на тривалий термін

Олександр Булава — 10 травня 2025, 13:52
Зірковий одноклубник Циганкова вибув на тривалий термін
Донні ван де Бек
Girona FC

Нідерландський півзахисник Жирони Донні ван де Бек переніс операцію.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

28-річному гравцю довелося перенести операцію на травмованій п'яті. Орієнтовний термін відновлення складає 4-5 місяців.

У поточному сезоні в активі півзахисника 35 матчів, в яких він відзначився трьома голами та віддав два асисти.

Нагадаємо, ван де Бек перейшов у Жирону влітку минулого року з Манчестер Юнайтед за 500 тисяч євро. Контракт розрахований до літа 2028 року.

Нагадаємо, у 34 турі Жирона переграла Мальорку та піднялася на 16-те місце таблиці Ла Ліги, відірвавшись від зони вильоту на 6 очок. У стартовому складі каталонського клубу вийшов український Віктор Циганков, який був дуже корисним, що допомогло його команді здобути надважливу перемогу.

Крім Циганкова, у складі Жирони також виступає український голкіпер Владислав Крапивцов.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Донні ван де Бек

Донні ван де Бек

Жирона підписала футболіста Аякса
Жирона підпише хавбека Манчестер Юнайтед
Жирона може підписати "збитого льотчика" з МЮ
Ван де Бек повернеться у Манчестер Юнайтед
Ван де Бек повернеться в Манчестер Юнайтед влітку

Останні новини