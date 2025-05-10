Зірковий одноклубник Циганкова вибув на тривалий термін

Нідерландський півзахисник Жирони Донні ван де Бек переніс операцію.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

28-річному гравцю довелося перенести операцію на травмованій п'яті. Орієнтовний термін відновлення складає 4-5 місяців.

У поточному сезоні в активі півзахисника 35 матчів, в яких він відзначився трьома голами та віддав два асисти.

Нагадаємо, ван де Бек перейшов у Жирону влітку минулого року з Манчестер Юнайтед за 500 тисяч євро. Контракт розрахований до літа 2028 року.

Нагадаємо, у 34 турі Жирона переграла Мальорку та піднялася на 16-те місце таблиці Ла Ліги, відірвавшись від зони вильоту на 6 очок. У стартовому складі каталонського клубу вийшов український Віктор Циганков, який був дуже корисним, що допомогло його команді здобути надважливу перемогу.

Крім Циганкова, у складі Жирони також виступає український голкіпер Владислав Крапивцов.