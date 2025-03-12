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Природа взяла верх: Доннарумма пояснив, чому ходив у роздягальню перед серією пенальті з Ліверпулем

Станіслав Лисак — 12 березня 2025, 13:02
Джанлуїджі Доннарумма
Джанлуїджі Доннарумма
Getty Images

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма відходив у туалет напередодні серії пенальті з Ліверпулем у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Слова італійського голкіпера передає інсайдер Ніколо Скіра.

"Критика? Я бачу багато критики від журналістів, які не знають, що означає бути воротарем. Я завжди намагаюся посміхатися і викладатись на повну. У першому матчі ми пропустили і програли. Чому я побіг до роздягальні перед серією пенальті? Я хотів попісяти...", – розповів Доннарумма.

Нагадаємо, що італієць став героєм поєдинку здійснивши кілька сейвів протягом матчу та відбивши два пенальті в післяматчевій серії, що дозволило парижанам вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні Джанлуїджі Доннарумма провів 30 матчів в усіх турнірах, пропустив 28 голів та 9 разів зберіг свої ворота "сухими".

Зазначимо, що в 1/4 фіналу ПСЖ зустрінеться із переможцем пари Астон Вілла – Брюгге, який визначиться вже сьогодні, 12 березня.

Ліверпуль Ліга чемпіонів ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма

Джанлуїджі Доннарумма

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