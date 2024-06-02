Шахтар вийшов у груповий раунд Ліги чемпіонів-2024/25

Чемпіон України за підсумками сезону-2023/24 донецький Шахтар виступить в основній сітці Ліги чемпіонів розіграшу-2024/25.

Про це стало відомо після перемоги іспанського Реала над німецькою Боруссією Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів.

У випадку перемоги Боруссії Німеччина отримала б додаткове місце у Лізі чемпіонів, яке могла мати 6 команда Бундесліги по завершенні кампанії-2023/24.

Звитяга мадридців дозволила команді Маріно Пушича перейти з раунду плей-оф кваліфікації одразу до групової стадії змагання. Саме Шахтар був першим за рейтингом клубів УЄФА, які претендували на вихід до основного раунду найбільш престижного єврокубка. Також відомо, що при жеребкуванні групи Шахтар буде в другому кошику з чотирьох.

Наразі у рейтингу клубів УЄФА Шахтар посідає 24 місце (66.000). Це найвищий показник серед українських команд. Україна займає 18 сходинку в таблиці коефіцієнтів.

Раніше спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів, чи залишиться в команді Пушич.