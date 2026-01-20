Українська правда
Дворазовий чемпіон Словенії невдовзі зніметься з чемпіонату та припинить своє існування – ЗМІ

Микола Дендак — 20 січня 2026, 22:55
Дворазовий чемпіон Словенії невдовзі зніметься з чемпіонату та припинить своє існування – ЗМІ
Домжале

Відомий словенський футбольний клуб Домжале не планує виступати у другому колі чемпіонату сезону-2025/26.

Про це повідомляє Ekipa.

Зазначається, що клуб перебуває у кроці від зникнення після того, як команду покинули останні потенційні інвестори. Тож найближчим часом Домжале оголосить про банкрутство.

Домжале є дворазовим чемпіоном своєї країни: вигравав чемпіонат Словенії у 2007 і 2008 роках. Також в активі колективу два Кубки, здобути у 2011 і 2017 роках.

Нагадаємо, нещодавно клуб Чемпіоншипу Шеффілд Венсдей був близьким до оголошення банкрутства. Проте напередодні стало відомо, що колектив може врятувати один інвестор.

