Жеребкування плейоф Ліги націй: онлайн-трансляція

У п'ятницю, 22 листопада, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування плейоф Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Збірна України дізнається свого суперника в боротьбі за підвищення в класі та кваліфікації до Ліги A. Поєдинки заплановані на 20 та 23 березня 2025 року.

Початок церемонії о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування в цій новині.

Нагадаємо, у завершальному матчі групового етапу Україна перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Суперником підопічних Сергія Реброва буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні.

Розподілення кошиків на жеребкуванні Ліги націй

Матчі 1/4 фіналу

Кошик 1 (переможці груп Ліги А) — Португалія, Франція, Німеччина, Іспанія.

Кошик 2 (другі команди груп Ліги А) — Хорватія, Італія, Нідерланди, Данія.

За місця в Лізі А

Кошик 1 (треті команди груп Ліги А) — Шотландія, Сербія, Угорщина, Бельгія.

Кошик 2 (другі команди груп Ліги В) — Греція, Австрія, Туреччина, Україна.

За місця в Лізі В

Кошик 1 (треті команди груп Ліги В) — Словенія, Грузія, Ісландія, Ірландія.

Кошик 2 (другі команди груп Ліги С) — Словаччина, Косово, Болгарія, Вірменія.

За місця в Лізі C

Кошик 1 (найкращі четверті команди груп Ліги С) — Латвія, Люксембург.

Кошик 2 (другі команди груп Ліги D) — Мальта, Гібралтар.