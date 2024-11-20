Жеребкування плейоф Ліги націй: онлайн-трансляція
У п'ятницю, 22 листопада, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування плейоф Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.
Збірна України дізнається свого суперника в боротьбі за підвищення в класі та кваліфікації до Ліги A. Поєдинки заплановані на 20 та 23 березня 2025 року.
Початок церемонії о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування в цій новині.
Нагадаємо, у завершальному матчі групового етапу Україна перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.
Суперником підопічних Сергія Реброва буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні.
Розподілення кошиків на жеребкуванні Ліги націй
Матчі 1/4 фіналу
- Кошик 1 (переможці груп Ліги А) — Португалія, Франція, Німеччина, Іспанія.
- Кошик 2 (другі команди груп Ліги А) — Хорватія, Італія, Нідерланди, Данія.
За місця в Лізі А
Кошик 1 (треті команди груп Ліги А) — Шотландія, Сербія, Угорщина, Бельгія.
Кошик 2 (другі команди груп Ліги В) — Греція, Австрія, Туреччина, Україна.
За місця в Лізі В
Кошик 1 (треті команди груп Ліги В) — Словенія, Грузія, Ісландія, Ірландія.
Кошик 2 (другі команди груп Ліги С) — Словаччина, Косово, Болгарія, Вірменія.
За місця в Лізі C
Кошик 1 (найкращі четверті команди груп Ліги С) — Латвія, Люксембург.
Кошик 2 (другі команди груп Ліги D) — Мальта, Гібралтар.