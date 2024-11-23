Динамо Київ – Вікторія Пльзень: онлайн-трансляція

У четвер, 28 листопада, київське Динамо проведе номінально домашній матч проти чеської Вікторії Пльзень у межах п'ятого туру основного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі починаючи з 19:35.

У попередніх чотирьох турах підопічні Олександра Шовковського зазнали чотирьох поразок та посідають останнє місце в турнірі, не набравши очок.

Вікторія Пльзень здобула одну перемогу та тричі зіграла внічию, завдяки чому з шістьма заліковими балами розташувалася на 16-му рядку турнірної таблиці.