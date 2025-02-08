Директор Ювентуса підтвердив інтерес Манчестер Сіті до захисника команди
Андреа Камб'язо
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Спортивний директор туринського Ювентуса Крістіано Джунтолі прокоментував можливий інтерес Манчестер Сіті до одного із захисників команди.
Слова функціонера наводить Фабріціо Романо.
"Дійсно, один великий англійський клуб був зацікавлений у Камб'язо. Втім, цей інтерес не матеріалізувався.
Ми дуже раді, що в нас є Андреа. Клуб звик до того, що безліч наших молодих футболістів викликають інтерес", – розповів Джунтолі.
У сезоні-2024/25 Камб'язо зіграв 28 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 2+2 за системою "гол+пас".
Раніше повідомлялось про бажання Ювентуса позбутись одного зі своїх нападників.