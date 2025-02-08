Директор Ювентуса підтвердив інтерес Манчестер Сіті до захисника команди

Спортивний директор туринського Ювентуса Крістіано Джунтолі прокоментував можливий інтерес Манчестер Сіті до одного із захисників команди.

Слова функціонера наводить Фабріціо Романо.

"Дійсно, один великий англійський клуб був зацікавлений у Камб'язо. Втім, цей інтерес не матеріалізувався.

Ми дуже раді, що в нас є Андреа. Клуб звик до того, що безліч наших молодих футболістів викликають інтерес", – розповів Джунтолі.