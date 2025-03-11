Динамо зіграло результативну нічию із Зорею: огляд матчу УПЛ

У межах 21-го туру чемпіонату України київське Динамо зіграло внічию із луганською Зорею.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

21 тур, 11 березня

Динамо – Зоря 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Будківський, 3, 1:1 – Ванат, 5, 1:2 – Джордан, 9. 2:2 – Пономаренко, 71

Динамо: Нещерет – Караваєв (Дубінчак, 71), Попов, Михавко, Вівчаренко – Буяльський, Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 86) – Ярмоленко (Кабаєв, 46), Ванат, Брагару (Пономаренко, 46)

Зоря: Сапутін – Тронтель, Ескінья, Джордан, Башич, Жуніньйо (Кораблін, 90+3) – Мічин, Дришлюк – Білоцерковець, Будківський, Вантух (Кирюханцев, 88)

Попередження: Башич, Брагару, Джордан, Ярмоленко, Шапаренко, Пономаренко, Жуніньйо, Дубінчак, Попов

За підсумками 21 туру Динамо все ще лідирує у чемпіонаті України, але вже не так впевнено – 51 очко, в той час, як Олександрія має 47 залікових балів.

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня підопічні Руслана Ротаня розгромили Оболонь, а рівненський Верес декласував Полісся.