Динамо визначилось з місцем проведення домашніх матчів у єврокубках 2025/26 – джерело

Кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року київське Динамо планує проводити знову у Польщі.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

За інформацією джерела, весь шлях відбору "біло-сині" планують проводити в Любліні.

У разі потрапляння до групової стадії Ліги чемпіонів місцем домашніх матчів розглядається Варшава. Якщо ж клуб потрапить до основного етапу Ліги Європи, то залишиться в Любліні.

Раніше президент київського Динамо Ігор Суркіс у коментарі Чемпіону заявив, що вважав помилковим рішення проводити домашні матчі єврокубків сезону 2024/25 у німецькому Гамбурзі.

Також Ігор Суркіс повідомив, що в наступному сезоні його клуб не гратиме в Гамбурзі.

Протягом сезону що головний тренер команди Олександр Шовковський, що гравці Динамо постійно скаржилися на важку логістику. У підсумку кияни достроково втратили шанси на вихід у плейоф Ліги Європи.