Шахтер – Динамо Киев 2:0: ОНЛАЙН

В рамках 26 тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25 состоится украинское классическое, в котором донецкий Шахтер будет принимать киевское Динамо.

Поединок состоится в воскресенье, 27 апреля, на стадионе "Арена Львов". Начало матча – 18:00 по киевскому времени.

"Чемпион" проведет для вас текстовый онлайн главного матча тура в этой публикации.

Первый тайм завершен! 45' Рефери компенсировал одну минуту к первому тайму. 42' "Горняки" контролируют мяч на половине поля Динамо. 35' Ярмоленко на правом фланге атаки нарушил правила против Грама. 33' Шапаренко пытался то ли пробить, то ли сбросить на партнеров, но отправил мяч прямо в руки Ризныку. 28' Дубинчак выполнил подачу с левого фланга на Ваната, который головой пробил в центре штрафной, однако мяч прошел мимо дальней штанги. 25' Дубинчак нарушил правила против Педриньо на левом фланге обороны. 20' ГОООЛЛЛЛ! Эгиналду удваивает преимущество Шахтера, добив мяч, который перед тем Нещерет отбил после удара от Матвиенко!!! 16' Ярмоленко неплохо простреливал с правого фланга, но Ризнык забрал мяч в руки. 14' Нещерет на дальней штанге поймал мяч после подачи с углового с правого фланга. 10' Эгиналду грубо подкатился под Михавко, но арбитр решил не наказывать бразильца, ограничившись лишь устным замечанием. 6' ГОООЛЛЛЛ!!! Кевин реализовывает пенальти, сняв паутину с верхнего угла ворот Нещерета! 1:0! 5' Пенальти! Бондаренко передал мяч на правый фланг штрафной площади Эгиналду, после чего Михавко нарушил правила. 3' Винисиус Тобиас подавал с правого фланга, однако защитники выбили мяч. 1' Матч начался! Стартовые составы команд Шахтер: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Грам, Педро Энрике, Бондаренко, Марлон, Педриньо, Эгиналду, Кевин Запасные: Твардовский, Траоре, Крыськив, Швед, Судаков, Азаров, Элиас, Глущенко, Назарина, Алиссон, Невертон, Фарина Динамо: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Шапаренко, Ярмоленко, Буяльский, Кабаев, Ванат Запасные: Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Караваев, Дячук, Лучкевич, Герреро, Биловар, Брагару, Пихаленок

Динамо подходит к этому поединку лидером чемпионата Украины, опережая Александрию на 6 очков и Шахтер – на 10.

"Горняки" в предыдущем туре сенсационно проиграли Колосу из Ковалевки, а Динамо без проблем разобралось с Оболонью в киевском дерби.