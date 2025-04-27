Шахтер – Динамо Киев 2:0: ОНЛАЙН
В рамках 26 тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25 состоится украинское классическое, в котором донецкий Шахтер будет принимать киевское Динамо.
Поединок состоится в воскресенье, 27 апреля, на стадионе "Арена Львов". Начало матча – 18:00 по киевскому времени.
"Чемпион" проведет для вас текстовый онлайн главного матча тура в этой публикации.
Первый тайм завершен!
Матч начался!
Стартовые составы команд
Шахтер: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Грам, Педро Энрике, Бондаренко, Марлон, Педриньо, Эгиналду, Кевин
Запасные: Твардовский, Траоре, Крыськив, Швед, Судаков, Азаров, Элиас, Глущенко, Назарина, Алиссон, Невертон, Фарина
Динамо: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Шапаренко, Ярмоленко, Буяльский, Кабаев, Ванат
Запасные: Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Караваев, Дячук, Лучкевич, Герреро, Биловар, Брагару, Пихаленок
Динамо подходит к этому поединку лидером чемпионата Украины, опережая Александрию на 6 очков и Шахтер – на 10.
"Горняки" в предыдущем туре сенсационно проиграли Колосу из Ковалевки, а Динамо без проблем разобралось с Оболонью в киевском дерби.