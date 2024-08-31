Тотальне знищення: Динамо U-19 розгромило однолітків із ЛНЗ

Сьогодні, 31 серпня, в межах п’ятого туру юнацького чемпіонату України Динамо U-19 розгромило черкаський ЛНЗ U-19.

Матч завершився з рахунком 10:0 на користь киян.

Динамівці активно розпочали матч та вже на перших хвилинах створили кілька небезпечних моментів біля воріт гостей.

Чемпіонат U-19,

5-й тур, 31 серпня

Динамо U-19 — ЛНЗ U-19 10:0 (7:0)

Голи: 1:0 - Герич 6, 2:0 - Маткевич 10, 360 - Пейкршвілі 24, 4:0 - Саленко 27, 5:0 - Осипенко 36, 6:0 - Герич 40, 7:0 - Пейкршвілі 45+1, 8:0 - Герич 65, 9:0 - Лобко 83, 10:0 - Кремчанин 88.

Динамо: Захарченко, Коломієць, Дикий, Осипенко (8. Білий, 46), Пеікрішвілі, Андрейко (7. Кремчанін, 46), Саленко (25. Люсін, 46), Маткевич (20. Редушко, 46), Герич (9. Лобко, 69).

ЛНЗ: Московченко, Нівінський, Станкович (к), Тесля (23. Кальчук, 30; 10. Велігорський, 76), Хамко (17. Бац, 68), Айдаров, Штефанко, Вівденко, Курант, Швець (22. Жилінський, 68), Комарницький (9. Османов, 46).

Попередження: Білий 58.

Наразі кияни посідають друге місце у турнірній таблиці після чотирьох перемог та нічиєї, в їхньому активі 13 очок. ЛНЗ займає останню позицію маючи чотири поразки. Лідером Ліги U-19 є донецький Шахтар, молодіжна команда "гірників" здобула 5 впевнених перемог, та має 15 балів.