Визначилася дата перенесеного матчу Динамо — Ворскла

Перенесений матч 4 туру чемпіонату України-2024/25 Динамо — Ворскла пройде 18 вересня. Початок гри — о 18:00.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Нагадаємо, цей поєдинок було перенесено за згоди обох клубів через участь Динамо у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Нагадаємо, у вирішальному протистоянні з Зальцбургом "біло-сині" поступилися з рахунком 1:3.

Зазначимо, що жереб звів Динамо та Ворсклу на стадії 1/8 фіналу Кубку України. Базова дата проведення матчу — 30 жовтня.

Також напередодні став відомий розклад матчів Динамо в основному етапі Ліги Європи-2024/25.