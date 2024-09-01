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Визначилася дата перенесеного матчу Динамо — Ворскла

Ігор Чернявський — 1 вересня, 10:10
Визначилася дата перенесеного матчу Динамо — Ворскла
Getty Images

Перенесений матч 4 туру чемпіонату України-2024/25 Динамо — Ворскла пройде 18 вересня. Початок гри — о 18:00.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Нагадаємо, цей поєдинок було перенесено за згоди обох клубів через участь Динамо у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Нагадаємо, у вирішальному протистоянні з Зальцбургом "біло-сині" поступилися з рахунком 1:3.

Зазначимо, що жереб звів Динамо та Ворсклу на стадії 1/8 фіналу Кубку України. Базова дата проведення матчу — 30 жовтня.

Також напередодні став відомий розклад матчів Динамо в основному етапі Ліги Європи-2024/25.

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