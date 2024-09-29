Динамо та Лівий Берег оголосили склади на дербі у 8-му турі УПЛ

Київське Динамо та Лівий Берег назвали стартові склади команд на матч 8-го туру Української Прем’єр-ліги-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Попов, Бражко, Ярмоленко, Рубчинський, Караваєв, Буяльський, Михавко, Герреро, Брагару

Лівий Берег: Механів, Соколов, Якимів, Самар, Шаповал, Дедух (к), Приходько, Когут, Синиця, Галас, Кобзар.

Переглянути поєдинкок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо). Він розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Олександрія на виїзді перемогла Кривбас, Полісся впевнено обіграло Карпати, а ЛНЗ та Чорноморець переможця не виявили.