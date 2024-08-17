Піхальонок та Волошин у старті Динамо на матч з Карпатами

Львівські Карпати та київське Динамо оголосили склади на матч третього туру Української Прем'єр-ліги.

Карпати: Кемкін, Мірошніченко, Адамюк, Бабогло (к), Полегенько, Альварес, Очеретько, Чачуа, Костенко, Підлепенець, Невес

Динамо: Бущан (к), Вівчаренко, Волошин, Ванат, Лонвейк, Андрієвський, Кабаєв, Тимчик, Михавко, Біловар, Піхальонок

Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Після двох турів Карпати мають у своєму активі 4 очки. У першому турі львів’яни розписали нульову нічию з Вересом, а в другому несподівано розгромили Кривбас.

Динамо зіграло лише один матч у чемпіонаті. У другому турі підопічні Олександра Шовковського здолали Верес.