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Динамо зіграло внічию з Шальке в контрольному матчі

Станіслав Лисак — 13 липня, 19:11
Динамо зіграло внічию з Шальке в контрольному матчі

Київське Динамо розписало мирову з німецьким Шальке в межах другого контрольного поєдинку на літніх зборах в Австрії.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Контрольний матч
13 липня

Динамо Київ — Шальке 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Царенко, 1:1 - 30 Караман, 1:2 - 57 Сілла, 2:2 - 66 Ванат

У першій грі на зборах кияни зіграли внічию з Падеборном. Наступний поєдинок підопічні Олександра Шовковського проведуть проти данського Брондбю. Зустріч відбудеться завтра, 14 липня. Початок — о 18:00 за київським часом.

Зазначимо, що Шальке наразі продовжує виступати в другій німецькій Бундеслізі після вильоту у 2021 році.

Динамо Київ Шальке

Динамо Київ

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