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Динамо розписало мирову з Падерборном у товариському матчі

Олександр Булава — 10 липня, 20:01
Динамо розписало мирову з Падерборном у товариському матчі

Київське Динамо зіграло внічию з представником другої німецької Бундесліги – Падерборном у товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0. Зустріч став для "біло-синіх" першим на австрійському зборі.

Товариський матч
10 липня

Динамо — Падерборн 0:0

Динамо (перший тайм): 35. Нещерет, 24. Тимчик (20.Караваєв, 30), 4. Попов, 23. Малиш, 44. Дубінчак, 6. Бражко (18. Андрієвський, 30), 29. Буяльський (к), 76. Піхальонок, 22. Кабаєв, 5. Пашко, 11 Ванат (21. Супряга, 30).

Динамо (другий тайм): 35. Нещерет (74. Ігнатенко, 68), 20. Карваєв, 40. Біловар, 3. Дячук, 2. Вівчаренко, 18. Андрієвський, 8. Шепелєв, 17. Лонвейк, 37. Царенко, 9. Волошин, 21. Супряга.

Наступний матч "біло-сині" зіграють 13 липня проти Шальке.

Раніше стало відомо, що Динамо відправить двох гравців в оренду до європейських клубів.

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