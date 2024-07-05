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Динамо розформувало жіночу команду

Станіслав Лисак — 5 липня, 00:30
Динамо розформувало жіночу команду

Керівництво київського Динамо прийняло рішення розформувати жіночу команду.

Про це повідомляє відділ жіночого та дівочого футболу Української асоціації футболу.

Кияни вже вдруге розформовують жіночий колектив — уперше це відбулося в 1994 році. У сезоні 2020/2021 жіноча команда Динамо була відновлена та здобула підвищення в класі.

У сезоні 2023/2024 київський клуб посів 8-ме місце у Вищій лізі. Як передає пресслужба УАФ, Динамо вирішило вивести жіночу команду зі структури клубу та підписало договір співпраці з СК Ладомир.

Нагадаємо, що чемпіонками попереднього розіграшу чемпіонату стала Ворскла.

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