Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Чемпіон зіграє з Колосом, Шахтар приїде в гості до Руха в 30 турі УПЛ

Володимир Максименко — 24 травня 2025, 07:24
Чемпіон зіграє з Колосом, Шахтар приїде в гості до Руха в 30 турі УПЛ
ФК Динамо Київ

Сьогодні, 24 травня, відбудеться три матчі в межах 30 туру чемпіонату України з футболу.

О 13:00 Чорноморець на своєму полі прийматиме Олександрію. Команди вже не мають турнірної мотивації, оскільки одесити достроково вилетіли в Першу лігу, а підопічні Ротаня точно фінішують на другому місці.

У другий ігровий слот донецький Шахтар завітає в гості до Руха. "Гірники" вперше за майже 30 років фінішують поза чільною двійкою, а Рух вже припинив боротьбу за єврокубки.

Закриватимуть ігровий день новоспечений чемпіон України Динамо та ковалівський Колос. Столичний колектив оформив 17-й титул завдяки нічийному результату у поєдинку з Чорноморцем, тому на полі очікується велика ротація.

Розклад матчів 30 туру УПЛ на 24 травня

  • 13:00 Чорноморець – Олександрія
  • 15:30 Рух – Шахтар
  • 18:00 Динамо – Колос

Усі матчі можна подивитись на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Напередодні Оболонь зберегла своє місце в УПЛ, а Інгулець слідом за Чорноморцем відправився до Першої ліги.

Динамо Київ Колос Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

На Судакова з'явився несподіваний претендент, який може побити трансферний рекорд клубу
Лідер Олександрії пояснив провал Шахтаря в УПЛ
Пушич покине Шахтар після матчу з Рухом – ЗМІ
Карпати спробують вийти в єврокубки, Інгулець – відправити Ворсклу в Першу лігу: інтриги 30 туру УПЛ
Рух – Шахтар: де дивитися матч останнього туру УПЛ

Останні новини