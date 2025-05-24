Чемпіон зіграє з Колосом, Шахтар приїде в гості до Руха в 30 турі УПЛ

Сьогодні, 24 травня, відбудеться три матчі в межах 30 туру чемпіонату України з футболу.

О 13:00 Чорноморець на своєму полі прийматиме Олександрію. Команди вже не мають турнірної мотивації, оскільки одесити достроково вилетіли в Першу лігу, а підопічні Ротаня точно фінішують на другому місці.

У другий ігровий слот донецький Шахтар завітає в гості до Руха. "Гірники" вперше за майже 30 років фінішують поза чільною двійкою, а Рух вже припинив боротьбу за єврокубки.

Закриватимуть ігровий день новоспечений чемпіон України Динамо та ковалівський Колос. Столичний колектив оформив 17-й титул завдяки нічийному результату у поєдинку з Чорноморцем, тому на полі очікується велика ротація.

Розклад матчів 30 туру УПЛ на 24 травня

13:00 Чорноморець – Олександрія

15:30 Рух – Шахтар

18:00 Динамо – Колос

Усі матчі можна подивитись на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Напередодні Оболонь зберегла своє місце в УПЛ, а Інгулець слідом за Чорноморцем відправився до Першої ліги.