Українська гвардія в Трабзонспорі: турецький клуб цікавиться захисником Динамо
Турецький Трабзонспор має намір підписати футболіста київського Динамо Дениса Попова.
Про це повідомив журналіст Екрем Конур у соцмережі X (колишній Twitter).
Наразі клуб з міста Трабзон веде переговори щодо переходу 25-річного центрального оборонця. Вартість гравця оцінюється в 4 млн євро.
Зауважимо, що турецькі ЗМІ, а також портал Tranfermarkt вказують, що контракт Попова з Динамо завершується влітку 2025 року. Проте за інформацією ТаТоТаке угода захисника з киянами закінчується влітку 2026-го.
Це означає, що Трабзонспор не матиме змогу безкоштовно підписати гравця влітку або отримати значну знижку під час зимового трансферного вікна.
Зазначимо, що за "бордово-синіх" виступає український захисник Арсеній Батагов, який напередодні відзначився голом та потрапив до символічної збірної 22 туру турецької Суперліги.
Також з переходом до Трабзонспора пов'язують форварда Шахтаря Данила Сікана. Цю інформацію раніше підтвердили джерела Чемпіона наближені до донецького клубу.