Українська гвардія в Трабзонспорі: турецький клуб цікавиться захисником Динамо

Турецький Трабзонспор має намір підписати футболіста київського Динамо Дениса Попова.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур у соцмережі X (колишній Twitter).

Наразі клуб з міста Трабзон веде переговори щодо переходу 25-річного центрального оборонця. Вартість гравця оцінюється в 4 млн євро.

Trabzonspor, Dinamo Kiev'in defans oyuncusu Denys Popov'u transfer etmek için görüşmelere devam ediyor. https://t.co/OtsxfNo6z6 — Ekrem Konur (@EKonurTR) January 21, 2025

Зауважимо, що турецькі ЗМІ, а також портал Tranfermarkt вказують, що контракт Попова з Динамо завершується влітку 2025 року. Проте за інформацією ТаТоТаке угода захисника з киянами закінчується влітку 2026-го.

Це означає, що Трабзонспор не матиме змогу безкоштовно підписати гравця влітку або отримати значну знижку під час зимового трансферного вікна.

Зазначимо, що за "бордово-синіх" виступає український захисник Арсеній Батагов, який напередодні відзначився голом та потрапив до символічної збірної 22 туру турецької Суперліги.

Також з переходом до Трабзонспора пов'язують форварда Шахтаря Данила Сікана. Цю інформацію раніше підтвердили джерела Чемпіона наближені до донецького клубу.