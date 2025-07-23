Динамо зацікавлене у трансфері 23-річного хорватського півзахисника

Київське Динамо цікавиться атакувальним півзахисником хорватської Рієки Ніко Янковичем.

Про це повідомляє Sportske Novosti.

23-річний футболіст став одним із ключових гравців команди у минулому сезоні, допомігши здобути золотий дубль – чемпіонство та Кубок Хорватії.

Також на 23-річного хорвата претендують Вердер, Нюрнберг, Верона, Бернлі та клуби МЛС.

У сезоні-2024/25 гравець забив 8 голів та зробив 6 асистів у 45 матчах на клубному рівні. Його контракт чинний до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює Янковича у 6,5 мільйона євро.

Напередодні Динамо розгромило Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь пройде за тиждень, 29 липня.

Якщо підопічні Шовковського пройдуть мальтійський Хамрун, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.