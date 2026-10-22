Динамо – Кудрівка: коли та де дивитися матч 10 туру УПЛ

У п'ятницю, 23 жовтня, відбудеться поєдинок десятого туру Української Прем'єр-ліги-2026/27, у якому Динамо вдома прийматиме Кудрівку.

Команди визначатимуть сильнішого на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Пряму трансляцію цього матчу можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Вона буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах. Також поєдинок покажуть у вільному доступі на 2+2 та ютуб-каналі Динамо.

Зазначимо, що востаннє вони грали між собою 24 травня. Тоді кияни здобули перемогу з рахунком 3:2.

Нагадаємо, що напередодні Динамо звільнило Ігоря Костюка. На цю гру команду виведе виконувач обов'язків головного тренера Мацей Кендзьорек.