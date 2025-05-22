Динамо – Колос: де дивитися матч останнього туру УПЛ

Чемпіон України київське Динамо прийматиме ковалівський Колос у матчі останнього 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 24 травня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Ця гра не матиме жодного турнірного значення, адже Динамо вже виграло золоті медалі чемпіонату, а Колос достроково забезпечив собі місце в наступному сезоні УПЛ.

У минулому турі підопічні Олександра Шовковського розписали мирову з Чорноморцем, а Колос сенсаційно обіграв Карпати.