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Ді Марія визначився з майбутнім у Бенфіці

Олександр Булава — 15 травня 2025, 21:32
Ді Марія визначився з майбутнім у Бенфіці
Анхель Ді Марія
Getty Images

Аргентинський вінгер Анхель Ді Марія влітку покине Бенфіку на правах вільного агента.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинна угода гравця розрахована до червня 2025 року. 37-річний аргентинець не має наміру продовжувати свій контракт і покине табір "орлів" до початку клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, ветеран повернувся в лісабонський клуб влітку 2023 року, раніше виступав за Бенфіку у 2007 – 2010 роках.

У поточному сезоні на рахунку Ді Марії 15 голів і 9 асистів в 38 матчах за "орлів" в усіх турнірах. На початку січня повідомлялося про те, що португальський клуб хоче продовжити контракт із чемпіоном світу 2022 року в складі збірної Аргентини ще на один рік.

Напередодні Бенфіка зіграла внічию 1:1 зі Спортингом у 33 туру чемпіонату Португалії, втративши шанс вийти в лідери першості за тур до фінішу.

Бенфіка Анхель Ді Марія

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