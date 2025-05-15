Ді Марія визначився з майбутнім у Бенфіці

Аргентинський вінгер Анхель Ді Марія влітку покине Бенфіку на правах вільного агента.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинна угода гравця розрахована до червня 2025 року. 37-річний аргентинець не має наміру продовжувати свій контракт і покине табір "орлів" до початку клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, ветеран повернувся в лісабонський клуб влітку 2023 року, раніше виступав за Бенфіку у 2007 – 2010 роках.

У поточному сезоні на рахунку Ді Марії 15 голів і 9 асистів в 38 матчах за "орлів" в усіх турнірах. На початку січня повідомлялося про те, що португальський клуб хоче продовжити контракт із чемпіоном світу 2022 року в складі збірної Аргентини ще на один рік.

Напередодні Бенфіка зіграла внічию 1:1 зі Спортингом у 33 туру чемпіонату Португалії, втративши шанс вийти в лідери першості за тур до фінішу.