Боруссія Дортмунд – Баварія: де дивитися матч Бундесліги
Мюнхенська Баварія зіграє з дортмундською Боруссією в межах 12 туру німецької Бундесліги сезону-2024/2025.
Поєдинок відбудеться в суботу, 30 листопада, на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у Дортмунді, Німеччина. Початок гри – о 19:30 за київським часом.
Дивитися трансляцію можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.
Після 11 матчів чемпіонату Німеччини підопічні Венсана Компані очолюють турнірну таблицю, маючи в активі 29 очок. Боруссія наразі знаходиться на 5 сходинці, заробивши 19 залікових пунктів.
На думку ліцензійного букмекера Favbet, переможцем Дер Классікер стануть баварці з коефіцієнтом 1,71. На нічию дають 4,30, а на перемогу Боруссії – 4,45.
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