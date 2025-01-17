Колос оголосив про розірвання контракту Безбородька

Колос повідомив про те, що клуб домовився з Денисом Безбородьком про розірвання контракту.

Про це рішення ковалівський колектив оголосив на своєму сайті.

"За обопільною згодою сторін співпрацю між нашим клубом та форвардом Денисом Безбородьком було припинено. Наш клуб дякує футболісту за співпрацю та бажає йому всього найкращого у подальшій футбольній карʼєрі", – йдеться у заяві.

Денис Безбородько приєднався до ковалівців влітку 2022 року. За 2,5 роки 30-річний форвард відзначився 4 голами та 4 асистами у 63 матчах клубу.

До Колоса Безбородько виступав за такі команди, як Шахтар-3, Маріуполь, Зоря, Десна, Олександрія та венгерський Д'їрмот.

Раніше стало відомо, що екс-хавбек Колоса Ігор Харатін приєднався до рівненського Вереса.