Легендарний нападник Ювентуса може очолити Федерацію футболу Італії

Легендарний італійський нападник Алессандро Дель П’єро може стати новим президентом Федерацію футболу Італії (FIGC).

Про це повідомляє Italian Football TV з посиланням на Cronache Di Spogliatoio.

За інформацією джерела, 50-річний футболіст розглядається клубами та керівними органами як "сильне ім’я" на цю посаду. Очікується, що вже в середу, 27 листопада, Дель П’єро може висунути своє кандидатуру на вибори, які відбудуться 3 лютого 2025 року.

Поки що невідомо, чи буде нинішній президент FIGC, 71-річний Габріеле Гравіна намагатися переобратися на наступний термін. Зазначимо, що в голосуванні беруть участь 276 делегатів. Для перемоги на виборах потрібно набрати більше половини голосів.