Легендарний нападник Ювентуса може очолити Федерацію футболу Італії
Instagram Алессандро Дель П’єро
Легендарний італійський нападник Алессандро Дель П’єро може стати новим президентом Федерацію футболу Італії (FIGC).
Про це повідомляє Italian Football TV з посиланням на Cronache Di Spogliatoio.
За інформацією джерела, 50-річний футболіст розглядається клубами та керівними органами як "сильне ім’я" на цю посаду. Очікується, що вже в середу, 27 листопада, Дель П’єро може висунути своє кандидатуру на вибори, які відбудуться 3 лютого 2025 року.
Поки що невідомо, чи буде нинішній президент FIGC, 71-річний Габріеле Гравіна намагатися переобратися на наступний термін. Зазначимо, що в голосуванні беруть участь 276 делегатів. Для перемоги на виборах потрібно набрати більше половини голосів.