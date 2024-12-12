Де і коли дивитись жеребкування кваліфікації чемпіонату світу 2026

У п'ятницю, 13 грудня, у штаб-квартирі ФІФА в Цюріху відбудеться жеребкування європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Дізнається своїх суперників і збірна України, яка потрапила у другий кошик.

У прямому ефірі для вболівальників в Україні церемонію покаже медіасервіс MEGOGO. Для перегляду потрібна підписка зі спортивним контентом. Час початку трансляції – о 13:00 за київським часом.

Текстову трансляцію події проведе Чемпіон.

Під час жеребкування 54 збірні буде розподілено на 12 груп по 4 або 5 команд. На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних.

Перший кошик: Франція, Іспанія, Англія, Португалія, Бельгія, Нідерланди, Італія, Німеччина, Хорватія, Швейцарія, Данія, Австрія;

Другий кошик: УКРАЇНА, Туреччина, Швеція, Вельс, Польща, Угорщина, Сербія, Греція, Румунія, Норвегія, Словаччина, Чехія;

Третій кошик: Шотландія, Словенія, Ірландія, Фінляндія, Грузія, Албанія, Північна Македонія, Ісландія, Північна Ірландія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Ізраїль;

Четвертий кошик: Болгарія, Люксембург, Вірменія, Косово, Казахстан, Азербайджан, Естонія, Кіпр, Литва, Фарерські острови, Латвія;

П'ятий кошик: Молдова, Мальта, Андорра, Гібралтар, Ліхтенштейн, Сан-Марино.

Груповий етап кваліфікації на чемпіонат світу розпочнеться в березні 2025 року і завершиться в листопаді 2025 року. Нагадаємо, що в березні 2025 на Україну очікують перехідні матчі з Бельгією за право зіграти в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА.

Нагадаємо, що фінальний турнір чемпіонату світу, на якому вперше в історії виступлять 48 команд, відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Зауважимо, що Favbet приймає ставки на майбутнього суперника збірної України за підсумками жеребкування. Зокрема на те, що Україні випаде Грузія, можна поставити з коефіцієнтом 11,00.

З нашим партнером компанією Favbet слідкуємо та вболіваємо за улюблену команду.

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