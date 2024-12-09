Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2026: онлайн-трансляція

У п'ятницю, 13 листопада, у швейцарському Цюриху відбудеться жеребкування відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026 серед європейських команд.

54 збірні, зокрема й Україна, дізнаються своїх суперників у кваліфікації до ЧС-2026, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці. Напередодні стало відомо, в яких кошиках опиняться команди. До першого потрапили 8 збірних, що кваліфікувалися до чвертьфіналу Ліги націй та чотири найкращі команди у рейтингу ФІФА.

Через невдалі виступи у Лізі націй підопічні Сергія Реброва втратили можливість потрапити до першого кошика та опинилися в другому.

Церемонія жеребкування розпочнеться о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію в цій новині.

Зазначимо, що на чемпіонат світу-2026 кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 команд. 12 національних команд вийдуть у груповий етап ЧС-2026 напряму у разі перемоги у своїй групі. 12 команд, що посіли другі місця потраплять до плейоф за вихід на мундіаль. Також у цьому мінітурнірі зможуть зіграти 4 команди, що посіли найвищий рейтинг за виступи в Лізі націй сезону-2024/2025.

Оскільки Україна провела невдалий відрізок у Лізі націй, ставши командою з найменшою кількістю балів, що кваліфікувалася з другого місця в перехідні матчі весняного етапу, шансів потрапити до плейоф вкрай мало, а це означає, що підопічні Сергія Реброва мають посісти мінімум друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026.

Груповий етап кваліфікації на чемпіонат світу розпочнеться в березні 2025 року і завершиться в листопаді 2025 року. Нагадаємо, що в березні 2025 на Україну очікують перехідні матчі з Бельгією за право зіграти в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА.