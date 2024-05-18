Де Дзербі назвав умови продовження контракту з Брайтоном

Італійський наставник Брайтона Роберто Де Дзербі не планує покидати клуб влітку.

Про це повідомляє The Athletic.

Джерело зазначає, що фахівець двічі зустрічався з власником клубу Тоні Блумом, з яким обговорили плани посилення команди в літнє трансферне вікно.

"Перш за все ми з керівництвом повинні поговорити та проаналізувати ситуацію.

Якщо ви запитаєте мене, чи є клуб, який може змінити мою думку, то ні. Якщо я кажу, що немає жодного клубу, який може змінити мою ідею, то за мною не стоїть жоден клуб. Я завжди був чесним.

Але ми вийшли в Лігу Європи, і я хотів би мати відмінний результат щороку. Перш за все тому, що я не можу прийняти менше для себе.

Якщо я залишуся в Брайтоні, то хочу кожного сезону досягати найвищої мети, якої ми можемо.

Я завжди працюю на благо клубу, а не заради чогось іншого. І тоді, коли ми поговоримо, я не думаю, що будуть проблеми", — сказав Де Дзербі.