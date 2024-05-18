Де Дзербі назвав умови продовження контракту з Брайтоном
Італійський наставник Брайтона Роберто Де Дзербі не планує покидати клуб влітку.
Про це повідомляє The Athletic.
Джерело зазначає, що фахівець двічі зустрічався з власником клубу Тоні Блумом, з яким обговорили плани посилення команди в літнє трансферне вікно.
"Перш за все ми з керівництвом повинні поговорити та проаналізувати ситуацію.
Якщо ви запитаєте мене, чи є клуб, який може змінити мою думку, то ні. Якщо я кажу, що немає жодного клубу, який може змінити мою ідею, то за мною не стоїть жоден клуб. Я завжди був чесним.
Але ми вийшли в Лігу Європи, і я хотів би мати відмінний результат щороку. Перш за все тому, що я не можу прийняти менше для себе.
Якщо я залишуся в Брайтоні, то хочу кожного сезону досягати найвищої мети, якої ми можемо.
Я завжди працюю на благо клубу, а не заради чогось іншого. І тоді, коли ми поговоримо, я не думаю, що будуть проблеми", — сказав Де Дзербі.
Контракт з наставником чинний до 30 червня 2026 року. На цей час Брайтон посідає 10 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії з 48 очками в активі.
Наступний матч команда зіграє 19 травня проти Манчестер Юнайтед.