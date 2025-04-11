Ворскла – Полісся: де дивитися матч УПЛ

Житомирське Полісся завітає до полтавської Ворскли в матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Гра відбудеться у неділю, 13 квітня, на стадіоні Ворскли імені Олексія Бутовського в Полтаві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Ворскляни наразі перебувають у боротьбі за виживання. Команда посідає 14 місце (зона перехідних матчів), маючи в активі 21 очко за 23 тури. Стільки ж балів у Колоса та Оболоні, проте полтавці поступаються за додатковими показниками. У 23 турі Ворскла програла Зорі.

Полісся, своєю чергою, змагається за місце в єврокубках. Наразі підопічні Імада Ашура йдуть четвертими, набравши 38 очок за 23 тури та випереджає Кривбас на 3 пункти, але у криворіжців ще є два недограні матчі. Минулого тижня Полісся розписало мирову з Карпатами.