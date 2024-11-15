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Італія – Франція: де дивитися матч Ліги націй

Микола Дендак — 15 листопада 2024, 00:13
Італія – Франція: де дивитися матч Ліги націй
УЄФА

У неділю, 17 листопада, збірна Франції з футболу зіграє проти Італії в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА дивізіону А.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.

Гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Нагадаємо, після 5 турів лідером групи з Ізраїлем та Бельгією є саме Італія (13 очок). Франція ж має 10 балів у активі та посідає 2 сходинку. Тому в цьому матчі вирішиться доля першого місця у квартеті.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, невеликим фаворитом протистояння є Франція. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Італії – 2,95;
  • Нічия – 3,40;
  • Перемога Франції – 2,46.

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