Італія – Франція: де дивитися матч Ліги націй
У неділю, 17 листопада, збірна Франції з футболу зіграє проти Італії в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА дивізіону А.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.
Гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".
Нагадаємо, після 5 турів лідером групи з Ізраїлем та Бельгією є саме Італія (13 очок). Франція ж має 10 балів у активі та посідає 2 сходинку. Тому в цьому матчі вирішиться доля першого місця у квартеті.
Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, невеликим фаворитом протистояння є Франція. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Італії – 2,95;
- Нічия – 3,40;
- Перемога Франції – 2,46.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.