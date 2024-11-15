Італія з голом Тоналі перемогла Бельгію: огляд матчу Ліги націй

Збірна Італії з футболу мінімально перемогла Бельгію в матчі 5 туру Ліги націй УЄФА сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Сандро Тоналі. Для цього він виявився дебютним у національній команді.

Огляд матчу

Ліга націй УЄФА

П'ятий тур, 14 листопада

Дивізіон А, група 2

Бельгія – Італія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 11 Тоналі.

Нагадаємо, після 5 турів лідером групи з Ізраїлем та Францією є саме Італія, у якої 13 очок. Франція на другому місці має 10 балів у активі.