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Італія з голом Тоналі перемогла Бельгію: огляд матчу Ліги націй

Микола Дендак — 15 листопада 2024, 00:26
Італія з голом Тоналі перемогла Бельгію: огляд матчу Ліги націй
УЄФА

Збірна Італії з футболу мінімально перемогла Бельгію в матчі 5 туру Ліги націй УЄФА сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Сандро Тоналі. Для цього він виявився дебютним у національній команді.

Огляд матчу

Ліга націй УЄФА
П'ятий тур, 14 листопада
Дивізіон А, група 2

Бельгія – Італія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 11 Тоналі.

Нагадаємо, після 5 турів лідером групи з Ізраїлем та Францією є саме Італія, у якої 13 очок. Франція на другому місці має 10 балів у активі.

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