Італія з голом Тоналі перемогла Бельгію: огляд матчу Ліги націй
УЄФА
Збірна Італії з футболу мінімально перемогла Бельгію в матчі 5 туру Ліги націй УЄФА сезону-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Сандро Тоналі. Для цього він виявився дебютним у національній команді.
Огляд матчу
Ліга націй УЄФА
П'ятий тур, 14 листопада
Дивізіон А, група 2
Гол: 0:1 – 11 Тоналі.
Нагадаємо, після 5 турів лідером групи з Ізраїлем та Францією є саме Італія, у якої 13 очок. Франція на другому місці має 10 балів у активі.