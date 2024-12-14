Лаціо – Інтер: де дивитися матч Серії А та хто фаворит протистояння

Лаціо прийматиме чинного чемпіона Італії Інтер в межах 16 туру італійської Серії А.

Зустріч відбудеться в понеділок, 16 грудня, на арені "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Напередодні гри Інтер знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці (31 очко), поступаючись лише Наполі та Аталанті, проте у клубу ще 2 гри в запасі.

Лаціо має стільки ж балів, і лише за додатковими критеріями посідає 5 місце. У колективу на 1 гру більше, ніж в Інтера.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом протистояння є Інтер з коефіцієнтом 2,14. На нічию дають 3,35, а успіх Лаціо оцінюється у 3,60.

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