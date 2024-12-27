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Фулгем – Борнмут: де дивитися матч Забарного у 19 турі АПЛ

Микола Дендак — 27 грудня 2024, 20:59
Фулгем – Борнмут: де дивитися матч Забарного у 19 турі АПЛ

Один з лідерів Англійської Прем'єр-ліги Борнмут, за який виступає українець Ілля Забарний, зіграє проти Фулгема у 19 турі АПЛ сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 29 грудня, на стадіоні "Крейвен Коттедж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Напередодні поєдинку "вишні" розташувалися на 6 сходинці турнірної таблиці, заробивши 29 очок у 18 матчах. Фулгем знаходиться на 8 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 28 балів.

На думку букмекерів, більше шансів на перемогу має Фулгем з коефіцієнтом 2,38. На нічию дають 3,60, а успіх "вишень" оцінюється у 2,95.

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Борнмут

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