Норвегія U-19 — Україна U-19: де дивитися матч Євро-2024 U-19
Збірна України U-19 зустрінеться з однолітками з Норвегії в межах другого туру групового етапу Євро-2024 U-19.
Поєдинок відбудеться 18 липня на стадіоні "Сів'ю" в Белфасті (Північна Ірландія).
Матч транслюватиметься на телеканалі Суспільне Спорт та на однойменному сайті. Також переглянути трансляцію можна на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці тощо).
Зазначимо, що в першому матчі підопічні Дмитра Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19.