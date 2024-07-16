Норвегія U-19 — Україна U-19: де дивитися матч Євро-2024 U-19

Збірна України U-19 зустрінеться з однолітками з Норвегії в межах другого туру групового етапу Євро-2024 U-19.

Поєдинок відбудеться 18 липня на стадіоні "Сів'ю" в Белфасті (Північна Ірландія).

Матч транслюватиметься на телеканалі Суспільне Спорт та на однойменному сайті. Також переглянути трансляцію можна на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці тощо).

Зазначимо, що в першому матчі підопічні Дмитра Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19.