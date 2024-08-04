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Ворскла — Шахтар: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 4 серпня, 10:42
Ворскла — Шахтар: де дивитися матч УПЛ

Полтавська Ворскла прийматиме донецький Шахтар у матчі першого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться 4 серпня, о 15:30, на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського в Полтаві.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Напередодні в матчі-відкритті сезону Верес та Карпати розписали нульову нічию, а Кривбас мінімально здолав Чорноморець на власному полі.

Нагадаємо, що напередодні старту сезону відбувся "Турнір чотирьох", щоб визначити останнього представника чемпіонату, який замінить Дніпро-1. У фіналі Лівий берег переміг Минай та здобув дебютну путівку в УПЛ.

Минулого року в дніпрян почалися серйозні фінансові проблеми після арешту олігарха Ігоря Коломойського. Його називають бенефіціаром та інвестором клубу.

За підсумками минулого сезону Дніпро-1 посів четверте місце та мав зіграти у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У підсумку Україна втратила свого представника в єврокубках, а місто Дніпро — єдину професіональну команду.

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