Лівий берег — Ворскла: де дивитися матч УПЛ

Київський Лівий берег прийматиме полтавську Ворсклу в матчі другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 9 серпня, о 15:30, на стадіоні "Арена Лівий берег" у Києві.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Напередодні в першому турі Шахтар розгромив Ворсклу з дублем Миколи Матвієнка, а Лівий берег поступився ЛНЗ на останніх секундах свого першого поєдинку в УПЛ.