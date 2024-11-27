Кривбас – Полісся: де дивитися центральний матч 15 туру УПЛ

Житомирське Полісся на виїзді зіграє проти криворізького Кривбаса у межах 15 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у суботу, 30 листопада, на стадіоні "Гірник" у Кривому розі. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні гри Полісся розташувалося на четвертій сходинці турнірної таблиці, набравши 23 залікових пункти в 13 матчах.

Кривбас знаходиться на 5 сходинці чемпіонату України після 14 турів. Команда заробила 22 бали в турнірній таблиці.

Нагадаємо, у попередньому турі Полісся розписало мирову із Зорею, а Кривбас мінімально здолав Оболонь.