Кривбас мінімально здолав Оболонь: відеоогляд матчу УПЛ
У неділю, 24 листопада, у межах 14 туру Української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас здобув мінімальну перемогу над київською Оболоню.
Огляд поєдинку
14 тур, 24 листопада
Оболонь – Кривбас 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Твердохліб 25.
На 32-й хвилині Олег Слободян (Оболонь) не реалізував пенальті.
Оболонь: Федорівський – Карась, Приймак, Дубко, Стасюк – Вітенчук (Теслюк, 80), Черненко, Слободян (Тарануха, 66) – Грисьо (Блізніченко, 46), Суханов (Бичек, 66), Мединський (Лях, 73).
Кривбас: Маханьков – Бандейра (Микитишин, 56), Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго – Ілич, Кузик, Твердохліб (Аморозо, 90), Шевченко (Хомченовський, 74), Пое (Кожушко, 46) – Соса.
Попередження: Черненко, Приймак, Дубко, Блізніченко – Шевченко, Соса, Твердохліб.
Кривбас повернув собі п'яте місце в таблиці, маючи тепер 22 очки. Оболонь йде в зоні вильоту, заробивши 9 очок за 14 турів.