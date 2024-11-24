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Кривбас мінімально здолав Оболонь: відеоогляд матчу УПЛ

Станіслав Лисак — 24 листопада 2024, 21:39
Кривбас мінімально здолав Оболонь: відеоогляд матчу УПЛ
ФК Оболонь

У неділю, 24 листопада, у межах 14 туру Української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас здобув мінімальну перемогу над київською Оболоню.

Огляд поєдинку

Чемпіонат України – Українська Прем'єр-ліга
14 тур, 24 листопада

Оболонь – Кривбас 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Твердохліб 25.

На 32-й хвилині Олег Слободян (Оболонь) не реалізував пенальті.

Оболонь: Федорівський – Карась, Приймак, Дубко, Стасюк – Вітенчук (Теслюк, 80), Черненко, Слободян (Тарануха, 66) – Грисьо (Блізніченко, 46), Суханов (Бичек, 66), Мединський (Лях, 73).

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Кривбас: Маханьков – Бандейра (Микитишин, 56), Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго – Ілич, Кузик, Твердохліб (Аморозо, 90), Шевченко (Хомченовський, 74), Пое (Кожушко, 46) – Соса.

Попередження: Черненко, Приймак, Дубко, Блізніченко – Шевченко, Соса, Твердохліб.

Кривбас повернув собі п'яте місце в таблиці, маючи тепер 22 очки. Оболонь йде в зоні вильоту, заробивши 9 очок за 14 турів.

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