Колос – Шахтар: де дивитися матч 10-го туру УПЛ

Ковалівський Колос прийматиме донецький Шахтар у матчі десятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 18 жовтня, на стадіоні Колоса. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Шахтар за попередні 8 матчів набрав 16 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті. Колос за 9 поєдинків здобув 8 балів і розташувався на 13-му рядку турнірної таблиці.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане Шахтар, на що дається коефіцієнт 1,21. На нічию можна поставити 7,20, а в перемогу Колоса букмекери майже не вірять – 11,00.

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